Торговать Johnson Controls International plc - JCI

О компании Johnson Controls International plc

Johnson Controls International PLC - глобальная диверсифицированная технологическая и многопрофильная промышленная компания. Компания сосредоточена на разработке энергетических решений, интегрированной инфраструктуры и транспортных систем. Ее сегменты включают Building Solutions North America, Building Solutions EMEA/LA, Building Solutions Asia Pacific и Global Products. Компания разрабатывает, производит и устанавливает строительную продукцию и системы по всему миру, включая оборудование для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ), системы управления ОВКВ, системы управления энергопотреблением, системы безопасности, системы обнаружения пожара и системы пожаротушения. Компания предлагает решения по энергоэффективности и технические услуги, включая осмотр, плановое обслуживание и замену механических систем и систем управления. Компания предлагает решения в области безопасности с использованием продукции Qolsys, DSC, Bentel, Visonic, PowerG и Tyco. Кроме того, компания разрабатывает и производит на заказ вентиляционные установки и модульные центры обработки данных для гипермасштабных облачных и колокейшн-провайдеров.

Текущая цена акций Johnson Controls International plc составляет 138.44 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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