Торговать JinkoSolar Holding Co., Ltd. - JKS

О компании JinkoSolar Holding Co., Ltd.

JinkoSolar Holding Co Ltd работает в фотоэлектрической (PV) отрасли. Компания строит вертикально интегрированную цепочку создания стоимости продукции солнечной энергетики, производя от кремниевых пластин до солнечных модулей. Компания имеет только один операционный сегмент, который представляет собой вертикально интегрированный бизнес по производству продукции солнечной энергетики от кремниевых слитков, пластин, элементов до солнечных модулей. Компания имеет два зарубежных проекта по производству солнечной энергии, которые расположены в Мексике и Аргентине. Компания продает свои солнечные модули под брендом JinkoSolar. Услуги компании включают производство солнечной энергии и солнечных систем, инженерное обеспечение, строительство (EPC) и услуги по переработке.

Текущая цена акций JinkoSolar Holding Co., Ltd. составляет 16.22 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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