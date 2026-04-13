О компании Jardine C&C

Jardine Cycle & Carriage Limited является инвестиционной холдинговой компанией группы Jardine Matheson в Юго-Восточной Азии. Компания сосредоточена на инвестировании в предприятия, основанные на темах урбанизации и потребительского класса. Компания имеет долю в Astra, многопрофильной группе в Индонезии, которая также является автомобильной группой в Юго-Восточной Азии. Она также имеет интересы во Вьетнаме через THACO Corporation, Refrigeration Electrical Engineering Corporation и Vinamilk, а также Siam City Cement Public Company, которая работает в Южном Вьетнаме, Таиланде, Шри-Ланке, Камбодже и Бангладеш. Другими инвестициями в портфеле компании являются предприятия Cycle & Carriage в Сингапуре, Малайзии и Мьянме, а также Tunas Ridean в Индонезии. Компания ведет бизнес примерно в шести странах в восьми секторах экономики.

Текущая цена акций Jardine C&C составляет 33.89 SGD.

