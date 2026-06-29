Торговать Jabil - JBL

О компании Jabil

Jabil Inc. предоставляет услуги и решения в области производства электроники по всему миру. Компания работает в двух сегментах, которые включают услуги по производству электроники (EMS) и диверсифицированные производственные услуги (DMS). Сегмент EMS ориентирован на использование информационных технологий (ИТ), проектирование и инжиниринг цепочки поставок, технологий, ориентированных на основную электронику, совместное использование производственной инфраструктуры и возможность обслуживания различных рынков. Сегмент DMS ориентирован на предоставление инженерных решений с упором на материаловедение и технологии. Он предоставляет услуги по проектированию, производству и управлению электронными продуктами компаниям в таких отраслях, как автомобилестроение, капитальное оборудование, потребительский стиль жизни и носимые технологии, вычислительная техника и системы хранения данных, оборонная и аэрокосмическая промышленность, цифровой дом, развивающиеся страны, здравоохранение, промышленность и энергетика, мобильность, упаковка, точки продаж и полиграфия. Компания также предоставляет решения для бумажных бутылок и упаковки на основе бумаги.

Текущая цена акций Jabil составляет 359.19 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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