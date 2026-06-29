Торговать iShares U.S. Aerospace & Defense ETF - ITA

О iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Цель инвестиций - отслеживать результаты инвестирования индекса Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense, состоящего из американских акций аэрокосмического и оборонного сектора. Этот фонд обеспечивает экспозицию в интересном сегменте промышленной отрасли - аэрокосмическом и оборонном секторе. Однако ориентация на правительство может иметь и обратную сторону, особенно если расходы на оборону резко сократятся в ближайшие годы или если бюджетные проблемы заставят резко сократить более "дискреционные" оборонные программы.