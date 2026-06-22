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Торговать iShares Global Comm Services ETF - IXP CFD

68.92+0.33%
The chart shows the IXP stock price data over the last 1 day, with a current price of 68.92, a high of 68.84, and a low of 68.58.
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68.66

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68.92

0.26
Низкий: 68.58Высокий: 68.84
Продавцы:
50%
Покупатели:
50%
Результаты прошлых периодов не являются надежным показателем будущих результатов. Цены акций ориентировочные и могут отличаться от текущих рыночных.
Условия торговли
Тип
Этот финансовый рынок доступен для торговли CFD.
Подробнее о:CFD
CFD
Спред0.26
Корректировка финансирования овернайт по длинным позициям
Корректировка финансирования овернайт по длинным позициям
Маржа. Ваши инвестиции
$1,000.00
Корректировка за овернайт
Сборы рассчитываются от полной стоимости позиции
-0.021512 %
(-$4.30)

Размер сделки с левереджем ~$20,000.00

Средства от левереджа ~ $$19,000.00

-0.02151%
Корректировка финансирования овернайт по коротким позициям
Корректировка финансирования овернайт по коротким позициям
Маржа. Ваши инвестиции
$1,000.00
Корректировка за овернайт
Сборы рассчитываются от полной стоимости позиции
-0.00071 %
(-$0.14)

Размер сделки с левереджем ~$20,000.00

Средства от левереджа ~ $$19,000.00

-0.00071%
Время корректировки финансирования овернайт21:00 (UTC)
ВалютаUSD
Минимальный объем торгов0.1
Маржа5.00%
Фондовая биржаUnited States of America
Торговая комиссия10%
Плата за гарантированный стоп
Плата за гарантированный стоп-лосс (GSL) взимается только в случае его срабатывания. Пожалуйста, смотрите раздел «Комиссии и сборы» на нашем сайте, если вам нужно больше подробной информации.
1%

1Наша плата за исполнение вашей сделки - это спред, разница между ценой покупки и продажи. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом Комиссии и сборы на нашем сайте для получения дополнительной информации

Ключевые данные
Пред. закрытие69.41
Открыть68.7
Изменение за 1 год0.01%
Диапазон за день68.58 - 68.84

Торговать iShares Global Comm Services ETF - IXP CFD

iShares Global Comm Services ETF

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Мнения пользователей и рейтинги

Читайте отзывы наших клиентов с разным уровнем опыта.
2025-07-03
П**** Б****

супер удобное приложение. все интуитивно понятно. большой выбор языков, инструментов, удобная панель

2025-06-27
D****

Супер компания легко работать Деньги можно вывести быстро и различными способами служба поддержки клиентов работает

2025-06-09
Н**

все понятно, без заморочек.Для новичков самое то!!!

2025-06-05
m********

Есть русский язык, отличное приложение, быстрые исполнения

2025-05-09
a*********

Очень удобно, и транзакции быстрые

2025-05-28
Д******

Сначала запутался на андроиде, а потом разобрался. Спасибо что сделки идут нормально и не виснет. Сначала был на демо, потом закинул 50$. Пока норм.

2025-05-27
A******

быстрое пополнение , мгновенный вывод средств

2025-05-14
M*** K******

Большой выбор акций (CFD) крупных компаний, плюс несколько акций Казахских компаний. Хорошо, что много инструментов для анализа и рисования. Спреды достойные относительно конкурентов, скорость исполнения ордеров нормальное, не думаю что сильно быстрее или хуже чем у других брокеров.

2025-05-03
m**************

Отличное приложение.Ввод и вывод моментально без проблем .Всем трейдерам советую

2025-03-26
h***************

Очень хороший брокер новички быстро понимает

2025-03-07
B*****

Удобный интерфейс, доступные минимальные позиции по металлам и крипте. Быстрое исполнение ордеров, неплохая аналитика и очень удобное мобильное приложение.

2024-12-04
m**************

самый лучший, самый надежный, благодарю вас

Показаны наши отзывы с оценкой 4 и 5 звезд. Конкретные данные пользователей были намеренно анонимизированы для защиты их конфиденциальности в соответствии с требованиями GDPR

4.6
Рейтинги и отзывы
4.7
Рейтинги и отзывы
4.7
4.6

Три шага для начала торговли

1. Создайте аккаунт (применяется проверка)2. Внесите депозит удобным способом3. Приступайте к торговле, когда будете готовы