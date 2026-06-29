Торговать Iron Mountain Incorporated - IRM

О компании Iron Mountain Incorporated

Iron Mountain Incorporated занимается физической экосистемой, поддерживающей хранение и поиск информации для предприятий, которые полагаются на бумажные документы или компьютерные ленты для хранения своей ценной информации. Компания осуществляет свою деятельность через три сегмента: Global RIM Business, Global Data Center Business и Corporate and Other Business. Сегмент Global RIM Business предлагает пять услуг, управление записями, управление данными, глобальные цифровые решения и потребительское хранение. Сегмент Global Data Center Business предоставляет помещения и мощности центров обработки данных для защиты критически важных активов и обеспечения непрерывной работы инфраструктуры информационных технологий (ИТ) своих клиентов, предлагая варианты центров обработки данных. Сегмент "Корпоративный и прочий бизнес" состоит в основном из смежных бизнесов и прочих корпоративных статей. Он обслуживает такие отрасли, как коммерческая, юридическая, финансовая, здравоохранение, страхование, науки о жизни, энергетика, бизнес-услуги, развлечения и правительственные организации.

Текущая цена акций Iron Mountain Incorporated составляет 132.19 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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