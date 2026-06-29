Торговать Invesco Mortgage Capital Inc. - IVR

О компании Invesco Mortgage Capital Inc.

Invesco Mortgage Capital Inc. специализируется на инвестировании, финансировании и управлении ипотечными ценными бумагами (MBS) и другими активами, связанными с ипотекой. Целью компании является обеспечение привлекательной доходности с поправкой на риск, в первую очередь за счет дивидендов и во вторую очередь за счет прироста капитала. Компания инвестирует в жилищные ипотечные ценные бумаги (RMBS), которые гарантированы государственным агентством США, таким как Государственная национальная ипотечная ассоциация (Ginnie Mae), федеральной корпорацией, такой как Федеральная национальная ипотечная ассоциация (Fannie Mae) или Федеральная корпорация ипотечного кредитования домашнего жилья (Freddie Mac), в совокупности известные как агентские RMBS. Компания также инвестирует в коммерческие ипотечные ценные бумаги (CMBS) и RMBS, которые не гарантированы правительственным агентством США или корпорацией, имеющей федеральную лицензию (non-Agency CMBS), а также в коммерческие ипотечные кредиты и другие механизмы финансирования, связанные с недвижимостью.

Текущая цена акций Invesco Mortgage Capital Inc. составляет 7.895 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Aflac, Windtree Therapeutics, Inc., OC Oerlikon AG, Geely Automobile Holdings Limited, Gossamer Bio, Inc. и John B Sanfilippo&Son. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.