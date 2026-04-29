Торговать Huntsman - HUN CFD

О компании Huntsman

Корпорация Huntsman является производителем дифференцированных органических химических продуктов. Сегменты компании включают полиуретаны, продукты с улучшенными эксплуатационными характеристиками, передовые материалы и текстильные эффекты. Сегмент полиуретанов включает метилен дифенил диизоцианат, полиолы, термопластичный полиуретан и другие продукты, связанные с полиуретаном. Сегмент продукции Performance Products включает амины - семейство промежуточных химических веществ, и малеиновый ангидрид - промежуточное химическое вещество, используемое в основном для производства ненасыщенных полиэфирных смол. Сегмент Advanced Materials включает технологически усовершенствованные составы эпоксидных, феноксидных, акриловых, полиуретановых и акрилонитрил-бутадиеновых полимеров, а также высокоэффективные термореактивные смолы, отверждающие и упрочняющие агенты и добавки на основе углеродных нанотрубок. Сегмент "Текстильные эффекты" занимается обеспечением влажной обработки текстиля на этапах предварительной обработки, окрашивания, печати и отделки и предоставляет разнообразный портфель текстильных химикатов и красителей.

Текущая цена акций Huntsman составляет 13.56 USD.

