Торговать Humana - HUM CFD

О компании Humana

Humana Inc. является компанией, специализирующейся на здравоохранении и благополучии. Компания осуществляет свою деятельность через три отчетных сегмента: розничный, групповой и специализированный, а также медицинские услуги. Розничный сегмент состоит из льгот Medicare, реализуемых частным лицам или непосредственно через групповые счета Medicare. Он также включает в себя контракт на администрирование программы "Переходный план рецептурных препаратов с ограниченным доходом" (LI-NET) и контракты с различными штатами на предоставление льгот по программам Medicaid, демонстрации двойного права и услуг долгосрочной поддержки. Сегмент группового и специализированного медицинского страхования включает в себя коммерческие полностью застрахованные медицинские и специализированные медицинские страховые выплаты для частных лиц и групп работодателей, включая стоматологические, зрительные и другие дополнительные медицинские выплаты, а также продукты, связанные только с административными услугами. Сегмент медицинских услуг включает аптеки, услуги поставщиков и услуги на дому, а также другие услуги и возможности для улучшения здоровья и здоровья населения.

Текущая цена акций Humana составляет 236.46 USD.

