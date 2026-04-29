О компании Hexcel Corporation

Корпорация Hexcel предлагает передовые технологии легких композитов. Сегмент композитных материалов компании производит и продает углеродные волокна, ткани и специальные армирующие материалы, препреги и другие матричные материалы, армированные волокном, конструкционные клеи, соты, формовочные компаунды, инструментальные материалы, полиуретановые системы и ламинаты, которые используются во многих областях, включая коммерческие и военные самолеты, транспорт (включая автомобильный, морской и железнодорожный), лопасти ветровых турбин, товары для отдыха и другие промышленные применения. Сегмент инженерной продукции включает легкие высокопрочные композитные конструкции, материалы для поглощения радиочастотных/электромагнитных помех (RF/EMI) и микроволн, инженерный сердечник и специализированные обработанные сотовые изделия с дополнительной функциональностью и термопластичное аддитивное производство. Компания реализует свою продукцию на трех различных рынках, таких как коммерческий аэрокосмический, космический и оборонный и промышленный.

Текущая цена акций Hexcel Corp составляет 90.13 USD.

