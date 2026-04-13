О компании GlobalFoundries Inc.

GlobalFoundries Inc. является поставщиком услуг по производству полупроводников. Компания специализируется на производственных процессах, библиотеке, состоящей из наименований интеллектуальной собственности (ИС), и дифференцированной технологии транзисторов и устройств. Компания производит ряд полупроводниковых устройств, включая микропроцессоры, процессоры для мобильных приложений, процессоры базовой полосы, сетевые процессоры, радиочастотные модемы, микроконтроллеры и блоки управления питанием. Компания обслуживает широкий круг клиентов, включая мировых лидеров в области разработки интегральных схем (ИС), и предоставляет оптимизированные решения для удовлетворения требований к функциям, производительности и энергопотреблению критически важных приложений. Технологический портфель компании включает ряд дифференцированных технологических платформ, в том числе радиочастотные (RF) решения на основе кремния на изоляторе (SOI), полевые транзисторы Fin Field-Effect Transistor (FinFET), металлооксидные полупроводники (CMOS), полностью обедненные SOI (FDX), кремниевые германиевые (SiGe) продукты и кремниевую фотонику (SiPh).

Текущая цена акций GlobalFoundries Inc. составляет 49.08 USD.

