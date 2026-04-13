О компании Gerdau S.A.

Gerdau SA - бразильский производитель стальной продукции. Компания занимается производством и коммерциализацией стальной продукции в целом, через свои комбинаты, расположенные в Аргентине, Бразилии, Канаде, Колумбии, США, Мексике, Перу, Доминиканской Республике, Уругвае и Венесуэле. Ассортимент продукции компании включает в себя сырую сталь; готовую продукцию для строительной отрасли, такую как арматура, катанка, структурные формы, горячекатаные рулоны и толстый лист; готовую промышленную продукцию, такую как товарный прокат, легкие профили и проволока; сельскохозяйственную продукцию, такую как колья, гладкая проволока и колючая проволока; а также специальные изделия из стали. Деятельность компании включает также эксплуатацию железорудных рудников, расположенных в штате Минас-Жерайс.

Текущая цена акций Gerdau S.A. составляет 4.18 USD.

