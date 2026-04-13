Торговать GDS Holdings Limited - GDS CFD

О компании GDS Holdings Limited

GDS Holdings Ltd - китайская холдинговая компания, занимающаяся в основном разработкой и эксплуатацией высокопроизводительных центров обработки данных. Компания является нейтральным оператором и поставщиком облачных услуг, что позволяет ее клиентам получать доступ ко всем основным телекоммуникационным сетям Китая, а также к китайским и глобальным публичным облакам, которые она размещает на многих своих объектах. Компания предлагает услуги размещения и управления, включая прямое частное подключение к публичным облакам, сервисную платформу для управления гибридными облаками и, при необходимости, перепродажу услуг публичных облаков. Компания также предоставляет услуги аутсорсинговых центров обработки данных. Ее клиентами являются провайдеры облачных услуг, интернет-компании, финансовые учреждения, операторы связи, поставщики услуг в области информационных технологий (ИТ), крупные предприятия и клиенты государственных служб. Компания в основном ведет свою деятельность на китайском рынке.

Текущая цена акций GDS Holdings Limited составляет 41.58 USD.

