О компании Forestar Group Inc

Forestar Group Inc - компания по застройке жилых участков. Компания приобретает недвижимость, имеющую право собственности, и развивает ее в готовые жилые участки для продажи застройщикам. Компания осуществляет свою деятельность через сегмент недвижимости. Сегмент недвижимости приобретает землю и развивает инфраструктуру для односемейных жилых поселков, а также продает готовые односемейные жилые участки местным, региональным и национальным застройщикам. Компания занимается планированием и управлением проектами, связанными с выдачей разрешений, приобретением, развитием общин и продажей жилых участков. Компания специализируется на создании односемейных жилых поселков для покупателей жилья начального уровня, тех, кто впервые приобретает жилье, и тех, кто впервые переезжает на новое место жительства. Компания также управляет процессом проектирования поселка и строительства инфраструктуры. Коммерческие участки застраиваются собственными силами или совместно с коммерческими застройщиками, которые специализируются на строительстве и эксплуатации недвижимости, такой как квартиры, торговые центры или офисные здания.

Текущая цена акций Forestar Group Inc составляет 26.05 USD.

