О компании FMC

FMC Corporation - компания, занимающаяся сельскохозяйственными науками, которая предлагает решения для сельхозпроизводителей с помощью портфеля продуктов, основанного на рыночных открытиях и разработках в области защиты растений, повышения урожайности, а также профессиональной борьбы с вредителями и дерниной. Компания разрабатывает, продает и реализует три класса химических средств защиты растений (инсектициды, гербициды и фунгициды), а также биологические препараты, питание растений и обработку семян. Эти продукты используются в сельском хозяйстве для повышения урожайности культур путем борьбы с насекомыми, сорняками и болезнями, а также на несельскохозяйственных рынках для борьбы с вредителями. Передовые технологии компании включают продукты для борьбы с насекомыми на основе активных ингредиентов Rynaxypyr и Cyazypyr; гербициды под марками Authority, Boral, Centium, Command и Gamit; активный гербицидный ингредиент Isoflex; инсектициды под марками Talstar и Hero; и фунгициды на основе флутриафола. В портфель продукции компании также входят интеллектуальные средства для ферм Arc и биологические препараты, такие как бионематициды Quartzo и Presence.

Текущая цена акций FMC составляет 17.88 USD.

