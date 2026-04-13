О компании Fidelity European Values PLC

Fidelity European Trust PLC, ранее Fidelity European Values PLC, является инвестиционной компанией, базирующейся в Великобритании. Инвестиционной целью компании является достижение долгосрочного роста капитала преимущественно за счет фондовых рынков континентальной Европы. Компания инвестирует около 80% валовых активов в компании из стран, включенных в базовый индекс. Она инвестирует приблизительно 20% валовых активов в компании европейских стран, которые не включены в эталонный индекс Компании и будут включать в себя инвестиции в компании Соединенного Королевства. Компания инвестирует приблизительно 5% валовых активов в компании неевропейских стран, которые имеют определенное влияние или связь с Европой. Приблизительно 5% валовых активов Компании в любой момент времени могут быть в совокупности вложены в некотируемые ценные бумаги. Компания не будет инвестировать более 10% валовых активов в какую-либо одну котируемую компанию на момент приобретения. Fil Investments International является инвестиционным менеджером Компании.

Текущая цена акций Fidelity European Values PLC составляет 3.99099 GBP.

