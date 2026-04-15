Торговать ESS Tech, Inc. - GWH CFD

О компании ESS Tech, Inc.

ESS Tech, Inc., ранее ACON S2 Acquisition Corp., является компанией по производству аккумуляторов длительного хранения энергии, специализирующейся на технологии железных проточных батарей. Компания разрабатывает и производит батареи длительного срока службы с использованием материалов, распространенных в земле. Ее батареи обеспечивают гибкость для операторов энергосистем и гарантированное энергоснабжение для коммерческих и промышленных потребителей. Технология компании обеспечивает доставку энергии, продолжительность и срок службы в одной аккумуляторной платформе, которая выгодно отличается от литий-ионных батарей. Используя свою технологию железных проточных батарей, компания разрабатывает два продукта, такие как Energy Warehouse и Energy Center. Хранилище энергии обеспечивает хранение энергии в диапазоне от 50 киловатт (кВт) до 90 кВт и продолжительностью от четырех до 12 часов. Хранилища энергии размещаются в транспортных контейнерах, что позволяет создать систему "под ключ", которая может быть легко установлена на объекте заказчика. Энергетический центр предлагает настраиваемую конфигурацию и устанавливается в соответствии с потребностями клиентов в мощности, энергии и продолжительности.

