Торговать EQT - EQT CFD

О компании EQT

Корпорация EQT - производитель природного газа, деятельность которого сосредоточена на месторождениях сланцев Марселлус и Ютика в Аппалачском бассейне. Компания располагает примерно 25,0 триллионами кубических футов в эквиваленте (Tcfe) доказанных запасов природного газа, жидкостей природного газа (NGLs) и сырой нефти на площади около 2,0 миллиона акров, включая примерно 1,7 миллиона акров в месторождении Marcellus. Компания сосредоточена на реализации проектов комбинированной разработки, под которой понимается разработка нескольких многоскважинных пластов в тандеме. Компания владеет или арендует приблизительно 610 000 акров нетто в Пенсильвании. Компания владеет или арендует около 405 000 чистых акров в Западной Вирджинии. Компания также владеет или арендует около 65 000 чистых акров в восточном Огайо. Компания заключает контракты с MarkWest Energy Partners, L.P. (MarkWest) на переработку природного газа и извлечение из добытого природного газа тяжелых углеводородов (состоящих преимущественно из этана, пропана, изобутана, нормального бутана и природного бензина).

Текущая цена акций EQT составляет 57.17 USD.

