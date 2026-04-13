О компании Energizer Holdings, Inc. 7.50%

Energizer Holdings, Inc. является мировым производителем, продавцом и дистрибьютором бытовых и специальных батареек, портативных ламп, а также продукции для улучшения внешнего вида автомобилей, эксплуатационных характеристик, хладагентов и ароматизаторов. Компания осуществляет свою деятельность через два географических сегмента: Северная и Южная Америка и Международный. Компания предлагает литиевые, щелочные, угольно-цинковые, никель-металлгидридные, цинково-воздушные и серебряно-оксидные батареи. Она производит, распространяет и продает светотехническую продукцию, включая фары, фонари, детские фонари и фонари для освещения территорий. В категории товаров для ухода за внешним видом и ароматами представлены защитные средства, салфетки, средства по уходу за шинами и колесами, очистители стекол и средства по уходу за кожей. Батарейки и фонари продаются под торговыми марками Energizer, Eveready, Rayovac и Varta. Автомобильные средства для улучшения внешнего вида, эксплуатационных характеристик, хладагентов и ароматизаторов продаются под брендами Refresh Your Car!, California Scents, Driven, Bahama & Co, LEXOL, Eagle One, Armor All, STP и A/C PRO.

Текущая цена акций Energizer Holdings, Inc. 7.50% составляет 18.83 USD.

