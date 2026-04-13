Торговать Enbridge Inc. - ENB CFD

О компании Enbridge Inc.

Enbridge Inc. - компания, занимающаяся транспортировкой и распределением энергии. Ее сегменты включают в себя "Трубопроводы для жидких углеводородов", "Транспортировка и переработка газа", "Распределение и хранение газа", "Производство возобновляемой энергии" и "Энергетический сервис". Liquids Pipelines состоит из трубопроводов и терминалов, по которым транспортируется сырая нефть различных сортов и другие жидкие углеводороды. Транспортировка и переработка газа включает в себя инвестиции в газопроводы, сбор и переработку природного газа в Канаде и США, включая United States Gas Transmission, Canadian Gas Transmission, United States Midstream и другие активы. Распределение и хранение газа включает в себя деятельность коммунальных предприятий, работающих с природным газом. Возобновляемые источники энергии включают в себя инвестиции в ветряные и солнечные электростанции, а также в геотермальную энергетику, утилизацию отработанного тепла и передачу электроэнергии. Energy Services предоставляет услуги по маркетингу и логистике физических товаров североамериканским нефтепереработчикам, производителям и другим клиентам.

Текущая цена акций Enbridge Inc. составляет 53.44 USD.

