Торговать Emergent BioSolutions Inc. - EBS CFD

О компании Emergent BioSolutions Inc.

Emergent BioSolutions, Inc. - компания, занимающаяся науками о жизни и ориентированная на предоставление решений по обеспечению готовности и реагированию на случайные, преднамеренные и естественно возникающие угрозы общественному здравоохранению (УОЗ). Компания сосредоточена на пяти категориях УЗЗ: химические, биологические, радиологические, ядерные и взрывчатые вещества (CBRNE); возникающие инфекционные заболевания; здоровье путешественников; кризисы общественного здравоохранения (такие как опиоидный кризис и пандемия COVID-19); острая, чрезвычайная и общественная помощь. Направления деятельности компании включают медицинские контрмеры (MCM), коммерческие услуги и CDMO. MCM специализируется в основном на закупках продуктов MCM и закупленных кандидатов в продукты внутренними и международными государственными заказчиками. Компания предлагает решения для борьбы с угрозами общественному здравоохранению посредством портфеля вакцин и терапевтических препаратов, которые она разрабатывает и производит для правительств и потребителей. Компания также предлагает ряд интегрированных контрактных услуг по разработке и производству для фармацевтических и биотехнологических клиентов.

Текущая цена акций Emergent BioSolutions Inc. составляет 8.16 USD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: HealthEquity, Inc., Revolve Group, Inc., AGEAS, Post Holdings, Big 5 и Alliance Global Group, Inc.. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.