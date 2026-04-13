О компании Eldorado Gold Corporation

Eldorado Gold Corp - канадская компания по добыче золота и цветных металлов, ведущая добычу, разработку и разведку месторождений в Турции, Канаде, Греции, Румынии и Бразилии. Компания эксплуатирует два золотых рудника в Турции, включая Кисладаг и Эфемкукуру, и два полиметаллических рудника в Греции, включая Олимпиас и Стратони. Кисладаг - это открытый карьер, где для извлечения золота используется кучное выщелачивание. Эфемкукуру - подземный рудник, расположенный в провинции Измир на западе Турции. Рудник Стратони - серебряно-свинцово-цинковый рудник, а Олимпиас - золото-серебряно-свинцово-цинковый рудник. У компании также есть два проекта по разработке месторождений в Греции: Skouries - золото-медно-порфировое месторождение; и Perama Hill - эпитермальное золото-серебряное месторождение. Компания разрабатывает проект Certej в Румынии. Компания управляет золотым рудником Ламак в Канаде. Дочерние предприятия компании включают Brazauro Recursos Minerais S.A., Deva Gold S.A., Hellas Gold S.A., SG Resources B.V. и Thrace Minerals S.A.

Текущая цена акций Eldorado Gold Corporation составляет 50.93 CAD.

