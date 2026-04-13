О компании Dropbox

Dropbox, Inc. является поставщиком платформы для совместной работы. Платформа компании предлагает возможности, которые позволяют пользователям создавать, получать доступ, организовывать, делиться, сотрудничать и защищать контент. В число создаваемых возможностей входят Dropbox paper и doc scanner. Dropbox paper позволяет пользователям быть соавторами контента, отмечать других, назначать задания со сроками выполнения, вставлять и комментировать файлы, таблицы, контрольные списки и фрагменты кода в режиме реального времени. Его сканер документов позволяет пользователям создавать контент в Dropbox из бумажных копий. Возможности доступа и организации включают поиск, богатый предварительный просмотр, Dropbox Smart Sync, историю версий, экосистему сторонних производителей, перемотку, резервное копирование на компьютере, пароли и хранилище. Возможности совместного доступа включают папки, общие ссылки, передачу, запросы файлов и водяные знаки. Возможности Collaborate включают комментарии и аннотации, поток активности файлов, информацию о зрителе и его присутствии, а также HelloSign. Возможности Secure включают шифрование, восстановление файлов и контроль администратора.

Текущая цена акций Dropbox составляет 22.55 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Shangri-La Asia Limited, Mercialys SA, CRRC Corporation Limited, Nolato B, Eagle и Shopify Cl A Sub Vtg. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.