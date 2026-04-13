О компании Dillards Cl A

Dillard's, Inc. занимается розничной торговлей модной одеждой, косметикой и товарами для дома. Компания осуществляет свою деятельность в двух сегментах: розничные универмаги и строительная компания, занимающаяся генеральным подрядом. Компания управляет примерно 280 магазинами Dillard's, включая 30 центров клиренса, и интернет-магазином, предлагающим выбор товаров, включая модную одежду для женщин, мужчин и детей, аксессуары, косметику, мебель для дома и другие потребительские товары. Компания также управляет генподрядной строительной компанией CDI Contractors, LLC (CDI), деятельность которой включает строительство и реконструкцию магазинов для Компании. Товарный ассортимент Компании включает в себя линии эксклюзивных брендов, таких как Antonio Melani, Gianni Bini, GB, Roundtree & Yorke и Daniel Cremieux. Розничные магазины компании расположены преимущественно в торговых центрах и центрах под открытым небом на юго-западе, юго-востоке и среднем западе США.

Текущая цена акций Dillards Cl A составляет 588.86 USD.

