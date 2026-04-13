Торговать Diageo Adr Rep 4 - DEO CFD

О компании Diageo Adr Rep 4

Diageo PLC - компания по производству алкогольных напитков. Компания работает в различных категориях, включая крепкие алкогольные напитки и пиво. Ее географические сегменты включают Северную Америку, Европу и Турцию, Африку, Латинскую Америку и Карибский бассейн, Азиатско-Тихоокеанский регион, цепочки поставок и закупок (SC&P) и корпоративный сегмент. Основная продукция компании включает шотландский виски, джин, водку, ром, пиво, ликер Irish Cream, вино, раки, текилу, канадский виски, американский виски, прогрессивные напитки для взрослых, качаку, бренди и готовые напитки. Бренды компании включают виски Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's и Windsor, водки Smirnoff, Ciroc и Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray и Guinness. Компания также производит ряд готовых к употреблению продуктов, в основном в Великобритании, Италии, Южной Африке, Австралии, США и Канаде.

Текущая цена акций Diageo Adr Rep 4 составляет 79.05 USD.

