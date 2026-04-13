Торговать Deutsche Bank AG - DBK CFD

Die Deutsche Bank AG ist eine Investmentbank und ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Deutschland. Das Unternehmen bietet Privatpersonen, Unternehmen und institutionellen Kunden eine Reihe von Anlage-, Finanz- und verwandten Produkten und Dienstleistungen an. Ihre Geschäftsaktivitäten sind in drei Segmente unterteilt: Corporate & Investment Bank (CIB), die Investment- und Transaction-Banking-Produkte und -Dienstleistungen für Firmenkunden und institutionelle Kunden anbietet; Private & Commercial Bank (PCB), die Privat-, Firmen- und Vermögensverwaltungskunden eine breite Produktpalette von Standard-Bankdienstleistungen bis hin zu individueller Anlage- und Finanzierungsberatung anbietet; und Asset Management (AM), dessen Anlagekapazitäten sowohl aktive als auch passive Strategien und eine Reihe von Anlageklassen umfassen, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien und nachhaltige Anlagen.

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