О компании Del Monte Pac

Del Monte Pacific Limited является сингапурской инвестиционной холдинговой компанией. Компания вместе со своими дочерними предприятиями занимается производством продуктов питания и напитков. В ее сегменты входят: упакованные фрукты и овощи, которые включают продажу переработанных фруктов и овощей под брендами Del Monte и S&W, а также под этикетками покупателей; напитки, которые включают продажу ананасового сока в банках, соковых напитков с различными вкусами в банках, тетра- и полиэтилентерефталатной (ПЭТ) упаковке, а также концентрата ананасового сока; Кулинария, которая включает продажу упакованных продуктов на основе томатов, таких как кетчуп, томатный соус, соус для пасты, соус для рецептов, соус для пиццы, паста, бульон и приправы под четырьмя брендами, а именно Del Monte, S&W, College Inn и Contadin, и Свежие фрукты и другие, которая включает продажу свежих ананасов под брендом S&W в Азиатско-Тихоокеанском регионе и свежих ананасов под маркой покупателя или без марки в Азии, а также продажу крупного рогатого скота на Филиппинах. Компания осуществляет свою деятельность в Северной и Южной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.

Текущая цена акций Del Monte Pac составляет 0.0849 SGD.

