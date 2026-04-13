О компании DBV Technologies SA

DBV Technologies SA - французская биофармацевтическая компания, находящаяся на клинической стадии развития, нацеленная на изменение области иммунотерапии путем разработки технологической платформы под названием Vaskin. Терапевтический подход компании основан на эпикутанной иммунотерапии, или EPIT, запатентованном методе доставки биологически активных соединений в иммунную систему через неповрежденную кожу с помощью Viaskin. Компания направляет свои технологии на лечение пациентов, включая младенцев и детей, страдающих от тяжелой пищевой аллергии, для которых безопасность имеет первостепенное значение, поскольку попадание аллергена в кровь может вызвать тяжелые или опасные для жизни аллергические реакции, такие как анафилактический шок. Портфель продуктов компании для лечения аллергии состоит из Viaskin Peanut, Viaskin Milk и Viaskin Egg. Компания управляет одной дочерней компанией DBV Technologies Inc. в США.

Текущая цена акций DBV Technologies SA составляет 3.5 EUR. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

