О компании Dassault Aviat

Dassault Aviation SA - французская компания, работающая в глобальной гражданской и военной авиационной промышленности. Компания специализируется на разработке, производстве и продаже боевых самолетов и реактивных самолетов представительского класса. Портфель ее продукции включает семейство Falcon для рынка гражданской авиации, а также самолеты Mirage 2000, Rafale и Neuron для военного сектора. Компания также предлагает запасные части, инструменты и ряд услуг, таких как техническая поддержка, техническое обслуживание и ремонт планерного оборудования и деталей, среди прочего. Офисы компании расположены в Европе, Азии, Южной Америке и на Ближнем Востоке. Dassault Aviation SA имеет ряд дочерних компаний, расположенных в Европе и Северной Америке, включая DFJ-Little Rock, Sogitec Industries, DFJ Wilmington Corp., DFJ Teterboro, Dassault Falcon Service - Le Bourget, Aero-Precision Repair & Overhaul Co., Inc, Dassault Procurement Services Inc, Dassault Aircraft Services и Midway Aircraft Instruments Company.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Agile Group Holdings Limited, Novartis - CHF, Television Francaise 1 SA, Liberty Media Formula C, Akerna и Cincinnati Financial. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.