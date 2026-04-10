Торговать Danone - BN CFD

О компании Danone

Danone SA - базирующаяся во Франции глобальная компания по производству продуктов питания и напитков. Она осуществляет свою деятельность через четыре сегмента: Основные молочные продукты и продукты растительного происхождения (EDP), Воды и Специализированное питание, включая питание для детей раннего возраста и медицинское питание. EDP производит и распространяет свежие кисломолочные продукты и другие молочные продукты, продукты и напитки на растительной основе, сливки для кофе и органические продукты; Waters продает бутилированную воду и воду в маленьких и больших емкостях; Early Life Nutrition предлагает детские смеси (молочные смеси для новорожденных, последующее молоко, растущее молоко), молочные и фруктовые десерты, крупы, баночки с детским питанием и готовое детское питание; Advanced Medical Nutrition предлагает клиническое питание для взрослых и детей, которое можно принимать перорально или через трубку в случае недоедания, связанного с болезнью или другими причинами. Портфель брендов компании включает Activia, Actimel, Alpro, Danette, Danonino, Danio, evian, Volvic, Nutrilon/Aptamil, Nutricia и другие.

Текущая цена акций Danone составляет 69.03 EUR.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: DMG MORI AG O.N., Sartorius Stedim Biotech SA, Victory Capital, Yellow Corporation, The Middleby Corporation и Conns. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.