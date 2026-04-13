Торговать CSX Corp - CSX CFD

О компании CSX Corp

Корпорация CSX является транспортной компанией. Компания предоставляет услуги железнодорожных грузоперевозок, включая традиционные железнодорожные перевозки и перевозки интермодальных контейнеров и трейлеров, а также другие транспортные услуги, такие как перегрузка с железнодорожного транспорта на грузовой и операции с сыпучими товарами. Компания классифицирует свою продукцию по основным направлениям деятельности, таким как товарные, интермодальные и угольные перевозки. Интермодальный бизнес обеспечивает связь клиентов с железными дорогами через грузовики и терминалы. Товарный бизнес состоит из перевозок на таких рынках, как сельскохозяйственная и пищевая продукция, автомобильная промышленность, минералы, лесная продукция, металлы и оборудование, удобрения. Компания перевозит уголь, кокс и железную руду для электростанций, производителей стали и промышленных предприятий, а также экспортирует уголь в глубоководные порты. Ее основная операционная дочерняя компания, CSX Transportation, Inc., обеспечивает важное звено в транспортной цепочке поставок посредством железнодорожных маршрутов.

Текущая цена акций CSX Corp составляет 42.09 USD.

