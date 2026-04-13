О компании ComfortDelGro

ComfortDelGro Corporation Limited - сингапурская компания наземного транспорта. Сегмент услуг общественного транспорта компании предлагает автобусные и железнодорожные услуги для пассажиров, путешествующих на общественном транспорте, а также услуги регулярных перевозок, предоставление услуг аренды автобусов и предоставление услуг по перевозке пациентов в неэкстренных случаях. Сегмент "Такси" занимается сдачей в аренду такси и услугами таксомоторных бюро. Сегмент "Автомобильные инженерные услуги" предоставляет услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, строительству специализированных транспортных средств, сборке автобусных кузовов, ремонту после аварий, инжиниринговые услуги и продажу дизельного топлива и бензина. Сегмент услуг по осмотру и тестированию предоставляет услуги по осмотру автотранспортных средств, а также услуги по тестированию, осмотру и консультированию неавтомобильных транспортных средств. В сегменте "Автоцентры" компании работают автошколы. Сегмент аренды и лизинга автомобилей включает аренду и лизинг автомобилей. Сегмент "Автовокзалы" занимается сбором платы за проезд.

Текущая цена акций ComfortDelGro составляет 1.45 SGD.

