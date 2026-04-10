О компании Close Brothers Group PLC

Close Brothers Group plc - торговая банковская компания. Компания предоставляет услуги по кредитованию, приему депозитов, управлению состоянием и торговле ценными бумагами. Компания осуществляет свою деятельность через три сегмента: Банковское дело, Ценные бумаги и Управление активами. Банковский сегмент предоставляет кредиты малому бизнесу и частным лицам с акцентом на специализированное финансирование. Он также предлагает услуги по приему депозитов для предприятий и частных лиц Соединенного Королевства. Портфель решений включает авиа- и морское финансирование, брокерское финансирование, аренду пивоваренных заводов, кредитование на основе активов, аренду коммерческого транспорта, финансирование страховых премий, финансирование счетов, автокредитование, финансирование недвижимости, финансирование профессиональных услуг и технологических услуг. Сегмент ценных бумаг предоставляет торговые услуги в Великобритании через Winterflood, маркет-мейкера. Сегмент управления активами предоставляет ряд услуг по финансовому консультированию, управлению инвестициями и онлайн-инвестированию для частных клиентов и профессиональных консультантов.

Текущая цена акций Close Brothers Group PLC составляет 4.1438 GBP.

