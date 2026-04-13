О компании CityDev

City Developments Limited - базирующаяся в Сингапуре глобальная компания по недвижимости, сеть которой охватывает около 112 объектов в 29 странах и регионах. Портфель компании включает в себя жилые дома, офисы, гостиницы, обслуживаемые квартиры, торговые центры и комплексные проекты. Компания построила более 47 000 домов и владеет более 23 миллионами квадратных футов общей площади жилых, коммерческих и гостиничных объектов по всему миру. Ее диверсифицированный глобальный земельный банк предлагает 3,5 миллиона квадратных футов земельной площади. Сегменты компании включают развитие недвижимости, гостиничную деятельность и инвестиционную недвижимость. Сегмент развития недвижимости разрабатывает и приобретает недвижимость для продажи. Сегмент гостиничного бизнеса владеет и управляет гостиницами. Сегмент инвестиционной недвижимости разрабатывает и приобретает инвестиционную недвижимость для сдачи в аренду. Дочерние компании включают Allinvest Holding Pte Ltd, Adelanto Investments Pte. Ltd., Aquarius Properties Pte. Ltd., Beaumont Properties Limited и Busy Bee Ventures Limited, среди прочих.

Текущая цена акций CityDev составляет 8.37 SGD.

