О компании Cenovus Energy Inc

Cenovus Energy Inc. является канадской интегрированной энергетической компанией, которая занимается добычей, переработкой и модернизацией сырой нефти и природного газа, осуществляя свою деятельность в Канаде, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сегменты компании включают в себя сегменты "Разведка и добыча", "Переработка и сбыт", "Корпоративный сегмент и исключения". Сегмент разведки и добычи включает нефтеносные пески, традиционную, тяжелую и морскую нефть. Сегмент переработки и сбыта включает производство в Канаде, производство в США и розничную торговлю. Деятельность компании по разведке и добыче включает проекты по добыче нефтеносных песков в северной Альберте, проекты по добыче тепловой и традиционной сырой нефти, природного газа и газовых жидкостей (ШФЛУ) в Западной Канаде, добычу сырой нефти на шельфе Ньюфаундленда и Лабрадора, добычу природного газа и ШФЛУ на шельфе Китая и Индонезии. Операции по переработке и сбыту включают модернизацию, переработку и розничную торговлю в Канаде и США.

Текущая цена акций Cenovus Energy Inc составляет 26.17 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

