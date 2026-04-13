Торговать Cardinal Health - CAH CFD

О компании Cardinal Health

Cardinal Health, Inc. является компанией, предоставляющей услуги и товары для здравоохранения. Компания осуществляет свою деятельность через два сегмента: Фармацевтический и Медицинский. Фармацевтический сегмент занимается дистрибуцией фирменных и непатентованных фармацевтических препаратов, специализированных фармацевтических препаратов, безрецептурных медицинских и потребительских товаров. Этот сегмент также предоставляет услуги фармацевтическим производителям и поставщикам медицинских услуг по производству специальных фармацевтических препаратов; управляет ядерными аптеками и предприятиями по производству радиофармацевтических препаратов; предоставляет услуги по управлению аптеками для больниц; переупаковывает непатентованные фармацевтические препараты и безрецептурные медицинские товары. Медицинский сегмент производит, поставляет и распространяет ряд медицинских, хирургических и лабораторных товаров, которые продаются в США, Канаде, Европе, Азии и на других рынках. Этот сегмент также занимается дистрибуцией ряда товаров национальных брендов и предоставляет услуги и решения в области цепочки поставок больницам и другим поставщикам медицинских услуг.

Текущая цена акций Cardinal Health составляет 213.42 USD.

