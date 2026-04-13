О компании Boyd Gaming Corporation

Boyd Gaming Corporation - игорная компания, работающая в нескольких юрисдикциях. Компания осуществляет свою деятельность через три сегмента: Las Vegas Locals, Downtown Las Vegas и Midwest & South. Сегмент Las Vegas Locals включает восемь казино, в том числе Gold Coast Hotel and Casino, The Orleans Hotel and Casino, Sam's Town Hotel and Gambling Hall, Suncoast Hotel and Casino, Eastside Cannery Casino and Hotel, Aliante Casino + Hotel + Spa, Cannery Casino Hotel и Jokers Wild Casino. Сегмент Downtown Las Vegas состоит из трех объектов недвижимости, которые включают California Hotel and Casino, Fremont Hotel and Casino и Main Street Station Casino, Brewery and Hotel. Сегмент Midwest & South включает в себя Par-A-Dice Hotel Casino, Belterra Casino Resort, Blue Chip Casino, Hotel & Spa, Diamond Jo Dubuque, Diamond Jo Worth, Kansas Star Casino, Amelia Belle Casino, Delta Downs Racetrack Casino & Hotel, Evangeline Downs Racetrack and Casino, Sam's Town Hotel and Casino и Treasure Chest Casino.

Текущая цена акций Boyd Gaming Corporation составляет 85.08 USD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Porch Group, Inc., OUE, Kelly Services A, Landsea Homes Corporation, Cloudflare Inc. и Hennessy Ad. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.