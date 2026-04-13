Торговать Boston Scientific - BSX CFD

О компании Boston Scientific

Корпорация Boston Scientific является разработчиком, производителем и продавцом медицинского оборудования. Сегменты деятельности компании включают MedSurg, Rhythm and Neuro и Cardiovascular. Сегмент MedSurg включает в себя эндоскопию, урологию и тазовое здоровье. Направление эндоскопии разрабатывает и производит устройства для диагностики и лечения ряда заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и легких. Направление "Урология и здоровье органов малого таза" разрабатывает и производит устройства для лечения различных урологических заболеваний и заболеваний органов малого таза. Сегмент "Ритм и нейро" включает управление сердечным ритмом (CRM) и электрофизиологию. Компания CRM разрабатывает и производит различные имплантируемые устройства, которые контролируют работу сердца и подают электричество для лечения сердечных аномалий. Сердечно-сосудистый сегмент включает интервенционную кардиологию и периферические вмешательства. Компания "Интервенционная кардиология" разрабатывает и производит технологии для диагностики и лечения ишемической болезни сердца и структурных заболеваний сердца.

Текущая цена акций Boston Scientific составляет 62.03 USD.

