О компании Boliden AB

Boliden AB - базирующаяся в Швеции высокотехнологичная металлургическая компания. Компания управляет рудниками и плавильными заводами, которые работают на долгосрочную перспективу, чтобы гарантировать снабжение общества цветными металлами и металлами посредством добычи руды (минералов), производства и поставки металлов в промышленность. Компания осуществляет свою деятельность в Швеции, Финляндии, Норвегии и Ирландии. Деятельность Boliden разделена на два сегмента: Бизнес-регион "Шахты" и Бизнес-регион "Плавильные заводы". Бизнес-сегмент "Шахты" включает в себя деятельность шведских шахт Aitik, Boliden Area и Garpenberg, шахты Tara в Ирландии, а также шахт Kylylahti и Kevitsa в Финляндии. Плавильные заводы включают цинковые заводы Коккола и Одда в Финляндии и Норвегии соответственно, медеплавильные заводы Роннскр и Харьявалта в Швеции и Финляндии соответственно, а также свинцовый завод Бергсоэ в Швеции.

Текущая цена акций Boliden AB составляет 541.6 SEK.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: American Homes 4 Rent Cl A Reit, PriceSmart, China Resources Power Holdings Company Limited, Adial Pharmaceuticals, Inc., Ricoh Company, Ltd. и SSR Mining. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.