О компании BlackRock Multi-Sector Income Trust

BlackRock Multi-Sector Income Trust (далее - Траст) - это недиверсифицированная инвестиционная компания закрытого типа. Инвестиционная цель траста заключается в получении текущего дохода, текущей прибыли и прироста капитала. Траст стремится достичь своей инвестиционной цели путем инвестирования, при нормальных рыночных условиях, не менее 80% своих активов в ценные бумаги кредитного характера, включая, в частности, корпоративные облигации инвестиционного класса, высокодоходные облигации, банковские кредиты, привилегированные ценные бумаги, конвертируемые облигации или производные инструменты с экономическими характеристиками, аналогичными этим ценным бумагам кредитного характера. Траст-фонд инвестирует в различные сектора, такие как нефть, газ и потребляемое топливо; инвестиционные трасты недвижимости; автокомпоненты; авиаперевозки и логистика; напитки; авиакомпании; биотехнологии; строительные товары; оборудование связи и диверсифицированные телекоммуникационные услуги. Его инвестиционным менеджером является BlackRock Advisors, LLC.

Текущая цена акций BlackRock Multi-Sector Income Trust составляет 12.71 USD.

