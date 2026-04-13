О компании BHP Group Ltd

BHP Group Limited - это австралийская компания, занимающаяся добычей ресурсов. Компания занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, а также добычей меди, серебра, цинка, молибдена, урана, золота, железной руды, металлургического и энергетического угля. Компания имеет четыре сегмента: Нефтяной, Медный, Железорудный и Угольный. Сегмент "Нефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа. Медный сегмент занимается добычей меди, серебра, цинка, молибдена, урана и золота. Сегмент железной руды занимается добычей железной руды. Угольный сегмент занимается добычей металлургического и энергетического угля. Производственные мощности компании расположены примерно в 90 регионах, включая Австралию, Европу, Китай, Японию, Индию, Южную Корею, остальные страны Азии, Северную Америку и Южную Америку. В США компания добывает нефть и газ на морских месторождениях в Мексиканском заливе и является партнером по совместному предприятию в неразработанном медном проекте, расположенном в штате Аризона.

Текущая цена акций BHP Group Ltd составляет 77.55 USD.

