О компании Bellway PLC

Bellway p.l.c. - компания, базирующаяся в Великобритании, занимается строительством и продажей домов, начиная от квартир с одной спальней и заканчивая семейными домами с пятью спальнями, а также предоставлением социального жилья жилищным ассоциациям. Бренды компании включают Bellway, Ashberry и Bellway London. Компания осуществляет свою деятельность примерно в 22 подразделениях, охватывающих центры по всей Англии, Шотландии и Уэльсу. Дочерние предприятия компании включают Bellway Homes Limited, Bellway Housing Trust Limited, Bellway Properties Limited, Bellway (Services) Limited и Litrose Investments Limited. Бренд Ashberry используется на больших участках, где планировка участка и рыночный спрос оправдывают наличие двух торговых точек. Бренд Bellway London охватывает все объекты компании в лондонских районах и пригородных городах, где продаются квартиры с одной спальней и дома с четырьмя спальнями.

Текущая цена акций Bellway PLC составляет 19.92 GBP.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Histogen Inc., Vonovia SE, Fastly, Inc., OneWater Marine Inc., Q&M Dental и American Electric Power. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.