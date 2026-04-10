О компании Beazley PLC

Beazley Plc - базирующаяся в Великобритании компания, занимающаяся страховым бизнесом. Компания осуществляет свою деятельность в Европе, США, Канаде, Латинской Америке и Азии. Компания имеет семь сегментов, которые включают: кибер- и управленческие риски; рыночные средства; морское страхование; политическое страхование, страхование от несчастных случаев и непредвиденных обстоятельств; имущество; перестрахование и специализированные линии. Подразделение кибер- и управленческих рисков обеспечивает страхование кибер- и управленческой ответственности для своих клиентов. Морской сегмент страхует спектр морских классов, включая корпус судна, энергию, грузы и специзделия, пиратство, спутники, авиацию, похищение и выкуп, а также военные риски. Сегмент "Политика, несчастные случаи и непредвиденные обстоятельства" занимается страхованием терроризма, политического насилия, экспроприации и кредитных рисков, а также непредвиденных обстоятельств и рисков, связанных с расторжением контрактов; данный сегмент также занимается страхованием жизни, здоровья, несчастных случаев, спортивных рисков и рисков защиты доходов. Сегмент страхования имущества занимается страхованием коммерческой недвижимости и дорогостоящего имущества домовладельцев.

Текущая цена акций Beazley PLC составляет 12.695 GBP.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Comet Holding AG, Nampak Limited, Medical Properties Reit, Superdry Plc, Petroleo Brasileiro SA и Brainstorm Cell Therapeutics Inc.. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.