Babcock International Group PLC - базирующаяся в Великобритании компания, занимающаяся аэрокосмической, оборонной и охранной деятельностью. Компания занимается военно-морским бизнесом, а также предоставляет дополнительные услуги на территории Великобритании, Франции, Канады, Австралазии и Южной Африки. Ее отчетные сегменты включают морской, ядерный, наземный и авиационный. Морской сегмент занимается проектированием, строительством и поддержкой военно-морских судов, оборудования и морской инфраструктуры. Ядерный сегмент предоставляет инженерные услуги в поддержку программ и проектов по выводу из эксплуатации, обучению и поддержке эксплуатации, управлению программами нового строительства, проектированию и установке. Сухопутный сегмент обеспечивает управление автопарком, поддержку оборудования и обучение для военных и гражданских заказчиков. Авиационный сегмент предлагает инженерные услуги оборонным и гражданским заказчикам, включая обучение пилотов, поддержку оборудования, управление авиабазами и эксплуатацию авиапарков, доставляющих аварийные грузы.

Текущая цена акций Babcock International Group PLC составляет 12.492 GBP.

