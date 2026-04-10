AXIS Capital Holdings Limited является холдинговой компанией. Компания предоставляет ряд специальных видов (ре)страхования через дочерние компании и филиальные сети, расположенные на Бермудах, в США, Канаде, Европе и Сингапуре. Ее бизнес состоит из двух глобальных платформ андеррайтинга: AXIS Insurance и AXIS Re. Сегменты компании включают страхование и перестрахование. Сегмент страхования работает через офисы на Бермудах, в США, Канаде, Европе, Сингапуре и на Ближнем Востоке. Сегмент перестрахования осуществляет свою деятельность через офисы на Бермудах, в США, Швейцарии, Сингапуре, Бразилии и Канаде. Направления деятельности сегмента страхования включают страхование имущества, морских, террористических, авиационных, кредитных и политических рисков, профессиональных линий, ответственности, несчастных случаев и здоровья. В сегмент перестрахования входят следующие направления деятельности: катастрофы, имущество, профессиональные линии, кредит и поручительство, автотранспорт, ответственность, сельское хозяйство, машиностроение, морское страхование и прочее.

Текущая цена акций AXIS Capital Holdings Limited составляет 98.08 USD.

