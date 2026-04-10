Торговать Avery Dennison - AVY CFD

О компании Avery Dennison

Корпорация Avery Dennison производит чувствительные к давлению материалы и разнообразные билеты, бирки, этикетки и другую конвертированную продукцию. Сегменты компании включают в себя производство этикеток и графических материалов (LGM), розничный брендинг и информационные решения (RBIS) и производство материалов для промышленности и здравоохранения (IHM). Сегмент LGM производит и продает чувствительные к давлению материалы для этикеток и упаковки под брендами Fasson, JAC и Avery Dennison, графику под брендами Avery Dennison и Mactac, а также светоотражающую продукцию под брендом Avery Dennison. Чувствительные к давлению материалы состоят в основном из бумаги, пластиковых пленок, металлической фольги и тканей. Сегмент RBIS разрабатывает, производит и продает ряд брендинговых и информационных решений для розничной торговли, владельцев брендов, производителей одежды, дистрибьюторов и промышленных клиентов. Сегмент IHM производит и продает ленты под брендами Fasson и Avery Dennison и другие материалы на основе клея, чувствительные к давлению, а также конвертированные продукты, механические крепежи и полимеры с высокими эксплуатационными характеристиками.

Текущая цена акций Avery Dennison составляет 170.92 USD.

