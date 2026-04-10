О компании Aon PLC

Aon PLC - глобальная компания, предоставляющая профессиональные услуги. Компания предоставляет консультации и решения клиентам, ориентированные на риски, пенсионное обеспечение и здоровье, обеспечивая отличительную ценность для клиентов посредством решений по управлению рисками и производительности труда. Основные продукты и услуги компании включают решения по коммерческим рискам, решения по перестрахованию, решения по пенсионному обеспечению, решения по здравоохранению и данные и аналитические услуги. Решения по коммерческим рискам включают в себя розничное брокерское обслуживание, кибер-решения, глобальное консультирование по рискам и кэптивы. Решения по перестрахованию включают договорное и факультативное перестрахование и рынки капитала. Решения по пенсионному обеспечению включают в себя основное пенсионное обеспечение, инвестиционный консалтинг и человеческий капитал. Решения в области здравоохранения включают брокерские услуги в области здравоохранения и льгот, а также биржи здравоохранения. Данные и аналитические услуги включают Affinity, Aon InPoint и ReView. Компания ориентируется на различные сегменты рынка, включая частных лиц, компании среднего бизнеса и глобальные компании.

Текущая цена акций Aon PLC составляет 314 USD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: VICI Properties Inc., Novanta, Petco Health and Wellness Company, Inc., IES Holdings, HIPGNOSIS SONGS FUND LIMITED OR и Food Empire. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.