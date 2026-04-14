О компании Analog Devices, Inc.

Analog Devices, Inc. является полупроводниковой компанией. Компания разрабатывает, производит, тестирует и продает портфель решений, включая интегральные схемы (ИС), программное обеспечение и подсистемы, использующие аналоговые, смешанные сигналы и технологии цифровой обработки сигналов. Продукция компании включает преобразователи данных, усилители, устройства управления питанием, радиочастотные (РЧ) ИС, краевые процессоры и другие датчики. ИС компании предназначены для решения целого ряда реальных задач обработки сигналов. Портфель продуктов компании включает в себя как продукты общего назначения, используемые широким кругом потребителей и приложений, так и специфические продукты, предназначенные для конкретных целевых рынков. Компания предлагает более 75 000 единиц хранения (SKU), которые могут быть объединены в различные общие категории, такие как аналоговые и смешанные сигналы, управление питанием и опорные устройства, усилители/РЧ и СВЧ, датчики и приводы, цифровая обработка сигналов и системные продукты (DSP).

График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

