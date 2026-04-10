Торговать American Tower - AMT CFD

О компании American Tower

American Tower Corporation является холдинговой компанией. Компания работает как инвестиционный траст недвижимости (REIT), который владеет, управляет и развивает многоарендную коммуникационную недвижимость. Сегменты компании включают недвижимость в США и Канаде, недвижимость в Азиатско-Тихоокеанском регионе, недвижимость в Африке, недвижимость в Европе и недвижимость в Латинской Америке. Сегмент недвижимости США и Канады включает в себя операции в Канаде и США. Азиатско-Тихоокеанский сегмент недвижимости включает операции в Австралии, Бангладеш, Индии и Филиппинах. Сегмент недвижимости в Африке включает операции в Буркина-Фасо, Гане, Кении, Нигере, Нигерии, Южной Африке и Уганде. Сегмент недвижимости в Европе включает операции во Франции, Германии, Испании и Польше. Сегмент недвижимости в Латинской Америке включает операции в Аргентине, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рике, Мексике, Парагвае и Перу. Компания также предлагает услуги по эксплуатации центров обработки данных в США. Компания предлагает услуги, связанные с башнями, в Соединенных Штатах.

Текущая цена акций American Tower составляет 178.73 USD.

